FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon Konya merkezli 25 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da olduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

KONYA (AA) - Konya merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından başlatılan operasyon devam ediyor.

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