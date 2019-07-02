0553 313 94 23

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Konya merkezli 25 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da olduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

02 Temmuz 2019 Salı 09:09
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

KONYA (AA) - Konya merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri tarafından başlatılan operasyon devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:09
  1. FETÖ/PDY
  2. Konya
  3. Mahrem yapılanma
  4. operasyon
  5. TSK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa güne yükselişle başladı
    1. Borsa güne yükselişle başladı
    2. Astana Finans Günleri
    3. Wee Baby kazanan talihlisine arabasını..
    4. Dondurmalı profiterol tarifi | Yaz..
    5. İstanbul merkezli FETÖ..
    6. GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem..
    7. İsrail güçleri 22 Filistinliyi..
    8. INEVA, Dünya Enerji Ödülü’nde..
    9. Başkan Yılmaz, Kadın Erkek Eşitliği..
    10. TİKA’dan Gürcü kamu görevlilerine..
    11. Hindistan'da çöken duvarlar 16 can aldı
    12. İl Genel Meclisi’nin temmuz ayındaki..
    13. Mahsur kalan inek ve kedi, itfaiye..
    14. İran OPEC'in petrol üretimini kısma..
    15. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve..
    16. Adana'da sahte içki imalathanesine..
    17. Tuşba Belediyesi personeline ‘kanser’..
    18. Amansız hastalıktan 'literatürlük..
    19. Mumbai’de yağış nedeniyle duvar çöktü:..
    20. Eğitim-Bir-Sen yükseköğretimi masaya..
    21. 'Akıllı ambulans'lar Bolu'da hizmette!
    22. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    23. Keçiörengücü, Serkan Özbalta ile devam..
    24. Narayan Hosmane: Borla tedavi kanseri..
    25. GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK..
    26. Yunuslar Akçakoca’da da çocukların..
    27. Fındık işçileri için bir araya geldiler
    28. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    29. Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı
    30. Adana'daki orman yangını
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı