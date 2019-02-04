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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

Kırıkkale merkezli operasyonda 20 muvazzaf hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

04 Şubat 2019 Pazartesi 09:44
FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

Kırıkkale merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 muvazzaf şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılandığı iddiasıyla 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Kırıkkale merkezli Tekirdağ, Ankara, Tunceli, Mersin, Konya, Düzce, Balıkesir, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 09:44
  1. Düzce
  2. Tunceli
  3. Tekirdağ
  4. Konya
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Mersin
  8. Balıkesir
  9. Ankara
  10. FETÖ/PDY
  11. Kırıkkale

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