FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
Elazığ merkezli operasyonda 5'i muvazzaf asker 7 şüpheli gözaltına alındı29 Ocak 2019 Salı 14:48
ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5'i muvazzaf asker 7 şüpheli yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.
Elazığ, Ankara, Çorum, Karabük, Malatya ve Artvin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 5'i muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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