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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

Kırıkkale merkezli operasyonda 30 muvazzaf hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

15 Ocak 2019 Salı 10:35
FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

Kırıkkale merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 30 muvazzaf şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılandığı iddiasıyla 30 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler şüphelilerin yakalanması için Kırıkkale merkezli Hatay, Ankara, Aksaray, İzmir, Sakarya, Bursa, Hakkari, Şırnak, Adıyaman ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:35
  1. Şırnak
  2. Kırıkkale
  3. Aksaray
  4. Sakarya
  5. İzmir
  6. Hatay
  7. Hakkari
  8. Denizli
  9. Bursa
  10. Ankara
  11. Adıyaman
  12. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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