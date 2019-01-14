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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, 10 muvazzaf asker gözaltına alındı

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:18
FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen Kara Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Ankara, Adana, Erzurum, Bayburt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şırnak'taki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı. Diğer 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:18
  1. Balıkesir
  2. FETÖ/PDY
  3. mahrem
  4. operasyon

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