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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

Kayseri merkezli 19 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 34 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı

09 Ocak 2019 Çarşamba 08:45
FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 34 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 34 askeri personelin bakkal ve büfe gibi yerlerden sabit telefon numaralarıyla arandığı tespit edildi.

Örgütün mahrem asker yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından arandıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Kayseri'nin yanı sıra Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 08:45
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