FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

Van merkezli 18 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u muvazzaf, 2'si kamudan ihraç ve biri eski askeri personel olmak üzere 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i muvazzaf, 2'si kamudan ihraç 7'si ise tutuklandı.

Van, Ankara, Antalya, İzmir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Siirt, Gaziantep, Giresun, Konya, Malatya, Çanakkale, Kahramanmaraş, Kırklareli, Diyarbakır, Hakkari ve Siirt ile KKTC'de FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı.