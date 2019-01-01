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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

Van merkezli 18 il ve KKTC'de FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

01 Ocak 2019 Salı 11:40
FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

Van merkezli 18 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u muvazzaf, 2'si kamudan ihraç ve biri eski askeri personel olmak üzere 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i muvazzaf, 2'si kamudan ihraç 7'si ise tutuklandı.

Van, Ankara, Antalya, İzmir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Siirt, Gaziantep, Giresun, Konya, Malatya, Çanakkale, Kahramanmaraş, Kırklareli, Diyarbakır, Hakkari ve Siirt ile KKTC'de FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:40
  1. Van
  2. Siirt
  3. Kahramanmaraş
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kırklareli
  7. İzmir
  8. Hakkari
  9. Giresun
  10. Gaziantep
  11. Eskişehir
  12. Erzurum
  13. Diyarbakır
  14. Çanakkale
  15. Antalya
  16. Ankara
  17. Afyon
  18. FETÖ
  19. operasyon
  20. van

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