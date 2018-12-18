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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

Batman merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü üsteğmen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

18 Aralık 2018 Salı 14:17
FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

BATMAN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Batman merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü üsteğmen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 üsteğmen ve 3 astsubay gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 üsteğmen ve 2 astsubay çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir astsubay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:17
  1. 6 şüpheli
  2. askeri yapılanma
  3. Batman
  4. FETÖ
  5. operasyon
  6. tutuklama

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