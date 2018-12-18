FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
Batman merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü üsteğmen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı18 Aralık 2018 Salı 14:17
BATMAN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Batman merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü üsteğmen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 üsteğmen ve 3 astsubay gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 üsteğmen ve 2 astsubay çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir astsubay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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