0553 313 94 23

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

Kırıkkale merkezli 7 ildeki operasyonda iki şüpheli daha yakalandı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:34
FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

KIRIKKALE (AA) - FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Kırıkkale merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, iki şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8 oldu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapılanan örgüt mensubu 7'si muvazzaf biri daha önce görevinden ihraç edilen 8 kişiye yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari şüpheliler Ö.F.P. ile görevinden ihraç edilen Y.I'yı da yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TSK'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüphelinin yakalanması amacıyla Kırıkkale, Şırnak, Kayseri, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:34
  1. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
  2. Kırıkkale

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Operasyonlarda ele geçirilen silahları çalan polise 25 yıl hapis!
    1. Operasyonlarda ele geçirilen silahları..
    2. Almanya'dan gelen ihbar üzerine Bolu..
    3. “Girişimcilikte yeni bir çıkış..
    4. İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım..
    5. 2018 Salon Okçuluk Federasyon Kupası
    6. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu..
    7. Başkentte karla mücadele
    8. Altın fiyatları
    9. Özel sektörde 200 bin kişi istihdam..
    10. Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapınca..
    11. Pilot üniversite projeleriyle ilgili..
    12. Kimlik kartı ve sürücü belgesinde..
    13. Skrtel, sorulan soruya çok kızdı: Sizi..
    14. 'Topuk yakma' davasında 2 hemşireye..
    15. FETÖ'nün "eyalet ağabeyine" hapis cezası
    16. Afrika ülkesinden Erdoğan açıklaması!..
    17. İsrail güçleri Batı Şeria'da 8..
    18. 408 kişi hayatını kaybetti! 73 yılda..
    19. Döviz kurları
    20. Balıkesirspor Baltoklu futbolcular,..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!