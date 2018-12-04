FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü muvazzaf asker 6 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Elazığ, İstanbul, İzmir, Denizli, Kayseri ve Adıyaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf, biri emekli, biri görevinden ihraç edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.