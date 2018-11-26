FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon
Kırıkkale merkezli 9 ildeki operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 5'i adliyeye gönderildi26 Kasım 2018 Pazartesi 12:54
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10'u muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 11 zanlıdan A.Y, Y.Y, E.K, C.İ. ve Y.E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
TSK'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım'da Kırıkkale, Bitlis, Edirne, Kars, Bursa, Ankara, Balıkesir, Muğla ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 11 zanlı gözaltına alınmıştı.
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