FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı Kilis’te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında askeri mahrem yapılanmasına yönelik FETÖ operasyonu 7 şahıs gözaltına alındı.

Kilis’te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında askeri mahrem yapılanmasına yönelik FETÖ operasyonu 7 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis, Hakkari ve Tokat illerinde FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 3 ilde aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. H.S., H.I., İ.T., M.Ç., V.B., N.D. ile M.T. polis ekiplerince gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.