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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

Karabük merkezli 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

07 Aralık 2018 Cuma 01:39
FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

KARABÜK (AA) - Karabük merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla başlatılan çalışma sonunda Karabük merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesine getirildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden E.B, E.Ç. ve N.D. tutuklandı. F.Ç. ve Ö.F.S. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması" soruşturması çerçevesinde, 4 Aralık'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirilmişti. Operasyonda, Karabük, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefon aracılığıyla görüşme yaptıkları gerekçesiyle aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç edilen astsubayların da bulunduğu şüpheliler Ö.Y, O.H.A, Ö.Ç, E.B, S.S.A, Ö.F.S, M.A, N.D, E.Ç. ve F.Ç. gözaltına alınmıştı.

Önceki gün adliyeye çıkartılan şüphelilerden S.S.A, M.A, O.H.A. ve Ö.Y. tutuklanmış. Ö.Ç. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 01:39
  1. FETÖ/PDY
  2. Karabük

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