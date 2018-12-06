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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

Karabük merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

06 Aralık 2018 Perşembe 15:26
FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

KARABÜK (AA) - Karabük merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla başlatılan çalışma sonunda Karabük merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan E.B, Ö.F.S, N.D, E.Ç. ve F.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesine getirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması" soruşturması çerçevesinde, önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirilmiş, Karabük, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefon aracılığıyla görüşme yaptıkları gerekçesiyle aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç edilen astsubayların da bulunduğu şüpheliler Ö.Y, O.H.A, Ö.Ç, E.B, S.S.A, Ö.F.S, M.A, N.D, E.Ç. ve F.Ç. gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye çıkartılan şüphelilerden S.S.A, M.A, O.H.A. ve Ö.Y. tutuklanmış. Ö.Ç ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:26
  1. askeri mahrem yapılanması
  2. FETÖ/PDY
  3. Karabük

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