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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Gözaltına alınan zanlılardan 9'u tutuklandı

20 Kasım 2018 Salı 13:03
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan biri kadın 15 zanlı, farklı illerde adliyelere sevk edildi.

Zanlılardan 9'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 20 subay ve 30 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyon kapsamında 50 kişiden 47'si gözaltına alınmıştı.

Firari durumdaki 3 kişinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:03
  1. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
  2. gözaltı
  3. Tekirdağ
  4. tutuklama

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