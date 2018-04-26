Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 19 kişi gözaltında

Elazığ merkezli 16 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:05
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 19 kişi gözaltında

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla operasyon yaptı. Elazığ merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında aktif olarak çalışan ve açıkta olan 19 askeri personel gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şüpheliler Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği bildirildi. 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:05
  1. Elazığ
  2. FETÖ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili başkan istifa etti
    1. AK Partili başkan istifa etti
    2. YouTube Kids ebeveyn denetimi artıyor!
    3. Gargara suyunun bilinmeyen kullanım..
    4. Haliç'te ilginç intihar girişimi!..
    5. Yunanistan şaşırtmaya devam ediyor!..
    6. İbrahimovic bunu beklemiyordu!
    7. Konya şehidini binler son yolculuğuna..
    8. SP'de derin çatlak! Gül aday olursa...
    9. 24 Haziran’da kullanılacak oy pusulası…
    10. AK Partili isim istifa etti
    11. Bakan Jülide Sarıeroğlu açıkladı: 26..
    12. Artvin'de çobanın ‘Vali’ şaşkınlığı
    13. ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde..
    14. Terör örgütü PKK, Ezidileri kullanarak..
    15. Beşiktaş'ta flaş derbi kararı
    16. ALES'e girecekler dikkat! Belgeler..
    17. İşte Abdullah Gül'ün isyan bayrağını..
    18. ...’ı kiraya veren acısına katlanır….
    19. AB'den Türkiye'ye skandal Yunanistan..
    20. Uzmanlardan sahte gözlük uyarısı
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Melih Gökçek'ten bomba anket!
    Melih Gökçek'ten bomba anket!
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu