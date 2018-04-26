FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 19 kişi gözaltında

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla operasyon yaptı. Elazığ merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında aktif olarak çalışan ve açıkta olan 19 askeri personel gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.