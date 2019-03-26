0553 313 94 23

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına 14 şahıs adliyede

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

26 Mart 2019 Salı 10:03
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına 14 şahıs adliyede

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Fethullahçı terör örgütünün (FETÖ/PDY) TSK askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri’de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 53 askeri personelin ardışık olarak arandıkları belirlendi. Aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi. Şüpheliler hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatılırken, yapılan çalışmalarda şüphelilerin 17’si hakkında da daha önceden FETÖ soruşturması yapıldığı belirlendi.


Haklarında işlem yapılmayan 22’si muvazzaf, 10’u KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen, 4’ü emekli ve ihraç olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrasında 20 Mart’ta sabah saatlerinde Kayseri merkezli, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan İ.K., S.Y.G., O.S., L.Y., C.K., M.A.B., A.D., M.A.K., R.M., Y.A., A.P., H.K., M.K. ve D.K., 6 gün sonra sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmaniyeli girişimcilerden dünyada ilk
    1. Osmaniyeli girişimcilerden dünyada ilk
    2. Booker'ın 59 sayısı Suns'a yetmedi
    3. Başkan Çelik, ilçe belediye..
    4. Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı..
    5. Elektrik ve doğal gaz fiyatları..
    6. Çiftlik Bank iddianamesi hazırlandı
    7. Şekerden kurtulmak için Fransa’dan..
    8. Samsun'da ayakkabı hırsızları bakın..
    9. Otobüsün çarptığı otomobil hurdaya..
    10. Eski BBP Genel Başkanı Muhsin..
    11. Tarihçi yazar Bahadıroğlu, ADÜ’de..
    12. Muğla’da Orman Haftası Satranç..
    13. Kapısında kilit olmayan kütüphane
    14. Aydın’da geleneksel 4. ‘RAM Günleri’..
    15. Bandırma’da ’Ebru Sergisi’ İlgi Gördü
    16. (Özel) Klipli muhtar adayından..
    17. İzmir takımlarını şampiyonluk..
    18. Sinsi hastalık vereme dikkat
    19. (Özel) Hayvanlar için 5 yıldızlı otel..
    20. Ömer Günel, mali müşavirler ile bir..
    21. ASKİ’nin yeni kombine kanal temizleme..
    22. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına..
    23. Çeşme’de kalamarlara yapay yuva
    24. Göztepe tarihi değiştirmeye çalışacak
    25. Erdoğan’dan Yücel Yılmaz’a canlı yayın..
    26. Çiftlikbank’a yönelik yürütülen..
    27. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    28. McGregor emekliye ayrıldı
    29. Çiftlik Bank soruşturması kapsamında..
    30. Mathieu Valbuena için flaş iddia
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"
    CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!
    CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!