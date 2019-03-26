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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 5 tutuklama

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

26 Mart 2019 Salı 21:29
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 5 tutuklama

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri’de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 53 askeri personelin ardışık olarak arandıkları belirlendi. Aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi. Şüpheliler hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatılırken, yapılan çalışmalarda şüphelilerin 17’si hakkında da daha önceden FETÖ soruşturması yapıldığı belirlendi.


Haklarında işlem yapılmayan 22’si muvazzaf, 10’u KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen, 4’ü emekli ve ihraç olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrasında 20 Mart’ta sabah saatlerinde Kayseri merkezli, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan İ.K., S.Y.G., O.S., L.Y., C.K., M.A.B., A.D., M.A.K., R.M., Y.A., A.P., H.K., M.K. ve D.K., 6 gün sonra sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.A.B., O.S., M.A.K., L.Y., C.K. tutuklanırken, D.K., M.K., H.K., R.M., A.P., S.Y.G., Y.A., A.D. ve İ.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 21:29
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