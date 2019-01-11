FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik operasyon
Bursa merkezli 18 ilde, terör örgütünün "mahrem yapı iletişim sistemi" olan büfe telefonlarından mahrem imamlarca ardışık arandıkları tespit edilen 12'si muvazzaf 18 zanlı yakalandı11 Ocak 2019 Cuma 10:30
BURSA (AA) - Bursa merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) asker yapılanmasına yönelik operasyonda 12'si muvazzaf 18 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine yerleştirilmiş FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma yapıldı.
Çalışmaların ardından FETÖ/PDY'nin "mahrem yapı iletişim sistemi" olan büfe telefonlarından mahrem imamlarca ardışık/periyodik arandıkları tespit edilen 15'i muvazzaf 22 şüphelinin yakalanması amacıyla Bursa, Kayseri, Erzurum, Bingöl, Hatay, Tekirdağ, Van, Batman, Çorum, Yalova, Trabzon, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kocaeli, Isparta, Hakkari ve Bartın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12'si muvazzaf 18 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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