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FETÖ’nün asker kanadına operasyon: 5 kişi yakalandı

Balıkesir’de polis FETÖ/PDY’in askeri kanadına operasyon düzenledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:38
FETÖ’nün asker kanadına operasyon: 5 kişi yakalandı

Balıkesir’de polis FETÖ/PDY’in askeri kanadına operasyon düzenledi. Operasyon sırasında 1 emekli albay 4 astsubay yakalandı.

 

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir merkez ve ilçelerinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yaptığı operasyonlarda; Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında aranan şüpheli 2 astsubay Burhaniye ilçesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında aranan 1 Emekli Albay ile 1 Uzman Erbaş Balıkesir il merkezi ve Edremit İlçesinde ve Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında aranan 1 Astsubay şüphelisi de Bandırma ilçesinde yakalanmıştır.

 

Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:38
  1. İzmir
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