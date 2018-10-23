FETÖ'nün Arsin imamına 7 yıl hapis cezası

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında örgütün "Arsin ilçe abisi (imamı)" olduğu, mütevelli toplantıları ve sohbet düzenleyip himmet ve kurban bağışı topladığı, yurt içi ve yurt dışı geziler organize ettiği iddialarıyla "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklu yargılanan Dinar Sönmez ve tutuksuz sanık İbrahim Hakkı Şahin ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının Dinar Sönmez hakkındaki mütalaasını hatırlatan mahkeme başkanı, sanıklardan Sönmez'in "Ömer" kod ismini kullandığı ve bu kod adının ByLock uygulamasında da kullanıcı adı olarak kullandığının tespit edildiğini, "ByLock" listesinde yer alan kişilerin de sanığı "Arsin Ömer Hoca", "Ömer bey", "Ömer Arsin" ve "Dinr" şeklinde sanığın kod adı ve soy ismini içerecek şekilde kaydettiklerinin belirlendiğini aktardı.

ALES sınavı ile ilgili yazışmalar yapmış

Sönmez'in, "ByLock" yazışmalarından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) ilişkin aldığı puanı belirtir yazışmalar yaptığı ve tanıkların sanığın "Ömer" kod ismiyle Arsin ilçe imamı olduğu yönündeki beyanlarını da hatırlatan mahkeme başkanı, mütalaada tüm delillerden sanığın silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanmasında yer aldığı, örgüt içerisindeki etkin konumu, örgüt içerisinde "Arsin ilçe imamı" olarak görev yapması, toplantıları düzenlemesi ve sohbet abiliği yapması gerekçeleriyle cezalandırılmasının istendiğini kaydetti.

Sanık Dinar Sönmez ise savunmasında, Cumhuriyet Savcısı'nın kendisi hakkındaki mütalaasına katılmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

7 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dinar Sönmez'in, 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, tutuksuz sanık İbrahim Hakkı Şahin'in ise dosyadan ayrılarak, başka bir dosyada yargılanmasını kararlaştırdı.

Aynı mahkemede görülen başka bir duruşmada ise tutuklu yargılanan muhasebeci Hamdi Doğan'ın 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.