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FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması davası

Haklarında dava açılan tutuklu sanık Nurettin Koç ile eşi tutuksuz sanık Semiha Koç'un yargılanmasına devam edildi- İddia makamı Nurettin Koç'un "silahlı terör örgütü yöneticiliği" eşinin de "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte isteyerek ve bilerek yardım etme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:29
FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması davası

İZMİR (AA) - FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki "Altınşehir" yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen tutuklu sanık Nurettin Koç ve eşinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Nurettin Koç, tutuksuz yargılanan eşi Semiha Koç ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada tanık M.A. tutuklu sanık Koç'la 2010 yılında sohbetlerde tanıştığını, sanığın 2015 yılında kendisine bir program yükleyeceğini söyleyerek telefonunu aldığını ifade etti.

Mahkeme Başkanının "(Niye bu programı yüklüyoruz) diye sormadın mı?" sorusu üzerine tanık, "Bana 'acil bir konu olursa buradan ulaşacağım size, yeni bir program' dedi. Sohbetlerde Kuran okunurdu. Nurettin Koç sohbet öncesinde telefonları toplar, sonrasında verirdi. Sohbette konular dağılmasın, dikkat dağılmasın diye yapardı." yanıtını verdi.

Tutuklu sanık Nurettin Koç suçlamaları reddederek, "Bir insanın kendi rızası olmadan yükleme nasıl olur. Şahsımı karalamak için atılan iftiralardır. Ben terörist değilim." dedi.

İddia makamı, Nurettin Koç'un 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası FETÖ'nün yeniden yapılanmasında aktif rol aldığı, tutuklu bulunan sanıkların aileleriyle ilgilendiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın örgüte yönelik söylemleri sonrasında manevi tazminat davası açma yoluna gittiği, tam bir örgüt mantığıyla hareket ettiği, ByLock'u aktif kullandığı, evindeki aramada sahte kimlik ele geçirildiği, Bank Asya kayıtları olduğu, örgütte yönetici olarak görev yaptığı iddalarıyla "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

İddia makamı Semiha Koç hakkında ise örgüt elebaşısının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtığı gerekçesiyle "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte isteyerek ve bilerek yardım etme" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Nurettin Koç mütalaayı kabul etmediğini belirterek terör örgütü yöneticisi olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti sanıklara mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmak için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

FETÖ'nün İzmir'de "Altınşehir" yapılanmasına yönelik Temmuz 2017'de başlatılan soruşturmada, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından da faaliyetlerine devam ettiği ve örgüt yöneticilerinden olduğu iddia edilen Nurettin Koç ile eşi Semiha Koç gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Nurettin Koç hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", Semiha Koç hakkında ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açmıştı.



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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:29
  1. "Altınşehir eyaleti" yapılanması
  2. dava
  3. FETÖ

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