FETÖ'nün altın çocuğunun ölüm nedeni ortaya çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde hayatını kaybeden FETÖ/PDY tutuklusu eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in otopsisinin tamamlandığını belirterek, kalbe giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu, otopsideki ilk bulgulara göre ölüm sebebinin kalp krizi olup, rapor sonucunun beklendiğini açıkladı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.