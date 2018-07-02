FETÖ'nün altın çocuğunun ölüm nedeni ortaya çıktı!
FETÖ'den tutuklanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Güven'in otopsisindeki ilk bulgular belli oldu.02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:09
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde hayatını kaybeden FETÖ/PDY tutuklusu eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in otopsisinin tamamlandığını belirterek, kalbe giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu, otopsideki ilk bulgulara göre ölüm sebebinin kalp krizi olup, rapor sonucunun beklendiğini açıkladı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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