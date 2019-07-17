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10 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon

Samsun merkezli 10 ilde, FETÖ'nün "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:28
10 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Amasya, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, İstanbul ve Giresun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün adliye mahrem imamlarına yönelik çalışmada, 11 Temmuz'da aktif görevde olan zabıt katibi, infaz koruma memuru ve icra memurlarından oluşan 18 kişi ile örgütün mahrem imamı gözaltına alınmış, 19 zanlıdan 9'u adli kontrol şartıyla, 2'si ise emniyetten serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:28
  1. Sivas
  2. Samsun
  3. Sakarya
  4. Kahramanmaraş
  5. Kayseri
  6. İstanbul
  7. Giresun
  8. Eskişehir
  9. Balıkesir
  10. Amasya
  11. fetö
  12. fetö adliye

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