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FETÖ'nün "adliye yapılanması"na operasyon

Kayseri'de düzenlenen operasyonda örgütün "adliyeler imamı" ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle aralarında icra ve seçim müdürlerinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı

18 Aralık 2018 Salı 10:11
FETÖ'nün "adliye yapılanması"na operasyon

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adliye yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında adliye icra ve seçim müdürlerinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'den sorumlu sözde "adliyeler imamı" ile irtibatlı oldukları iddiasıyla, aralarında adliye icra ve seçim müdürleri, zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir ve öğretmenin de bulunduğu 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 16'sını gözaltına aldı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:11
  1. 16 gözaltı
  2. Adliye yapılanmasına operasyon
  3. FETÖ
  4. kayseri

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