0553 313 94 23

FETÖ'nün "adliye ve cezaevi yapılanması" davasında sona doğru

Örgütün "mahrem imamı" oldukları gerekçesiyle 36 sanığın yargılandığı davada, esasa ilişkin savunmalar tamamlandı - Yarınki duruşmada, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:17
FETÖ'nün "adliye ve cezaevi yapılanması" davasında sona doğru

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve cezaevi yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "mahrem imamı" oldukları iddia edilen 36 kişinin yargılanmasında sona yaklaşıldı.

21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını tamamladı.

Yarınki duruşmada, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

İlk duruşması, 6 Şubat 2018'de görülen davanın geçen celselerinde, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Turan Yılmazer, Kürşat Okuducu, Arif Şimşek, Tevfik Serdar Korkmazer, Nebi Gürcan, Bilal Yaman, Erol Zilek, Hakkı Saraç, İbrahim Pala, Levent Duman, Osman Mumcu, Mehmet İlhan, Necdet Koçer, Erol Kahraman, Hüseyin Orhan, Ahmet Caferoğlu ve Ahmet Veli Yazıcı'nın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan Levent Koçer, Adnan Dursun, Harun Özbek, Mustafa Gülmez, Mustafa Göktaş, Yavuz Sami, Melih Karahan, Ömer Erdem Yazgan, Yaşar Özpekmez, Yunus Özdoğan, Murat Baltacı, Sinan Kaplan, Cem Erdoğan, İskender Özkan, İsmail Yılmaz, Haluk Metin, Mahmut Dal, Mahmut Yaşar ve Ersin Çelik'in ise "terör örgütü üyeliğinden" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:17
  1. adliye ve cezaevi yapılanması
  2. Avukat
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. sanık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülkücülerden Arınç’a 12 Eylül raporu
    1. Ülkücülerden Arınç’a 12 Eylül raporu
    2. Çanakkale'de fırtına nedeniyle..
    3. Doğu Türkistanlı alim Abdülkerim..
    4. Turgut Özal’ın ölümünde şimdi de..
    5. Avcı, mektup yolladığı gazeteciyi bile..
    6. "Türkiye DEAŞ'la mücadeleye paha..
    7. Rojin, Serdar Turgut’aaçtığı davayı..
    8. Burnunuzdan kıl aldırmayın
    9. CHP'nin İBB adayı belli gibi! Ekrem..
    10. Mutlu: Kutlamalar için yer değişikliği..
    11. İstanbul, güzellikler imparatorluğunun..
    12. Bayburt'ta, 9 cana mal olan 'ölüm..
    13. Yüksekova’da kanlı kavga: 2 yaralı
    14. Manisa Ticaret Borsası
    15. Polis adaylarına insan hakları uyarısı
    16. Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları..
    17. İDO ve İGDAŞ’ta özelleştirme kararı
    18. Maçın ardından
    19. Buz Müzesi, öğrencilere kapılarını..
    20. Clinton: İngiltere’nin planıABD’yi..
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum