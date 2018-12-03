FETÖ'nün "adliye ve cezaevi yapılanması" davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve cezaevi yapılanmasına ilişkin, örgütün "mahrem imamı" oldukları iddiasıyla 35 tutuklu sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin savunmalar alınmaya başlandı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada bazı tutuklu sanıklar ve avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanıklardan Bilal Yaman, üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık İbrahim Pala da suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ ile bir irtibatım yok, suçsuzum, beraatime karar verilsin." dedi.

Sanıklardan Hakkı Saraç, Kürşat Okuducu, Levent Duman, Tevfik Serdar Korkmazer, Yaşar Özbekmez, Harun Özbek, Cem Erdoğan, Nebi Gürcan, Yunus Özdoğan, Erol Zirek, Melih Kahraman ve Yavuz Sami de esasa ilişkin savunmalarında üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.