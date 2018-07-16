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FETÖ'nün "Adana il ablasına" hapis talebi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'nın "il ablası" olduğu öne sürülen kişi hakkında "silahlı  terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan  iddianame kabul edildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:31
FETÖ'nün "Adana il ablasına" hapis talebi

Cumhuriyet savcılığınca, örgütün "Adanail ablası" olduğu iddia edilen  tutuklu sanık A.Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

A.Y. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar  hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul  edildi.

İddianamede, etkin pişmanlık kapsamında itiraflarına yer verilen tanık  N.K, "Adana'ya taşındığımızda il ablası Rümeysa kod adlı A.Y. isimli bayandı.  Beni karşıladı ve bana Adana'da büyük bölgeciye ihtiyacı olduğunu söyledi. A.Y,  Adana'da örgütün en büyük ablasıdır." ifadelerini kullandı.

A.Y'nin, FETÖ/PDY içerisinde üstlendiği görev gereği yoğun şekilde  örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair tanık beyanları ve teşhislerinin  bulunduğu belirtilen iddianamede, zanlının, Bank Asyadaki hesabına yüklü  miktarlarda para yatırmak ve katılım hesapları açmak suretiyle örgüt elebaşının  talimatını yerine getirdiği tespitlerine yer verildi.

Zanlının, FETÖ/PDY'ye ait kurumlarda SGK kaydının bulunduğuna dair  bilgilerin paylaşıldığı iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin, haklarında FETÖ/PDY'ye üyeliğinden işlem yapılan ve  olağan sayılamayacak çok fazla kişi ile aynı dönem zarfında birlikte hareket  ederek örgütsel toplantı ve faaliyet kapsamında yurt dışına çıkması ve örgüt  üyeleriyle otellerde konaklama yapması nazara alındığında üzerine atılı 'silahlı  terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşıldığından cezalandırılması kamu  adına iddia ve talep olunur.''

A.Y. ise iddianamede yer alan savunmasında üzerine atılı suçlamaları  kabul etmedi. 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:31
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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