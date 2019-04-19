FETÖ'nün 24 sanıklı ‘Sultan Baba' gurubu davasında karar belli oldu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü'nün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt içerisinde "Sultan Baba" olarak adlandırıldıkları tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı. Aralarında iş adamları ve esnafların bulunduğu 24 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" gibi farklı suçlardan yargılandığı davanın 13. celsesinde karar çıktı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına davada tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada karar öncesinde herhangi bir talebinin olup olmadığının sorulduğu Cumhuriyet Savcısı, 3 Aralık 2018 tarihinde mütalaasını tekrar ederek, tüm sanıkların "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

TÜM SANIKLAR BERAAT İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı'nın talebinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyet savunma öncesinde davada yargılanan sanıklara son sözlerini sordu. Son sözlerinde tüm sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Sanıkların son sözlerinin dinlenmesinin ardından verilen ara sonrasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların yargılandıkları, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından beraatlerine karar verdi.

16 SANIĞA HAPİS CEZASI

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan da yargılanan sanıklardan Remzi İşeri, Mustafa Çoban ve Hüseyin Kutlu'ya 6 yıl 3'er ay, Osman Yavuz'a 8 yıl 9 ay ve Ramazan Targil'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. "Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek" suçundan ise sanıklardan Adem Sönmez ve Arif Muhammet Özer'in 4 yıl ikişer ay, Mustafa Çinko'nun 3 yıl 1 ay 15 gün, Ali Acemli, Tevfik Fikret Develi, Durbey Şükrü Yılgın, Nail Karakoyun, Eşref Kazan, Osman Toygun, Murat Mutlu ve Emrah Kurt'u da 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

8 SANIK, DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ

Öte yandan, mahkeme heyeti sanıklardan Fikret Mazlum, Erol Öztürk, Serdar Nuri Buyruk, Osman Özdemir, Niyazi Kocatürk, Ahmet Bilgin, Sedat Şen'in delil yetersizliğinden beraatine karar verirken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Lokman Polat ise beraat etti. Uzun süredir duruşmalara katılmadığı ve kaçma şüphesi bulunan Ramazan Targil hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.