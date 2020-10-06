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15 Temmuz FETÖ'nün 2013 idari yargı sınavı usulsüzlüğüne operasyon: 18 gözaltı
15 Temmuz

FETÖ'nün 2013 idari yargı sınavı usulsüzlüğüne operasyon: 18 gözaltı

FETÖ'nün 2013'teki idari yargı sınavında yaptığı usulsüzlüğe yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 18'i yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:15:00 -
FETÖ'nün 2013 idari yargı sınavı usulsüzlüğüne operasyon: 18 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 2013 yılında yapılan idari yargı incelemesinde usulsüzlük soruşturmasında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2013 idari adli inceleme usulsüzlük soruşturması kapsamında 21 hâkim adayı, daha önce ihraç edilen 11 hâkim / hâkim adayı, 1 eski memur ve 7 avukata  gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013 yılında yapılan idari yargı incelemesinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklardan 18'ini gözaltına aldı.

Zanlıların, "mahrem imamlar" örgütü yöneticilerinin getirdiği sınav soru ve cevaplarını, örgütün "hakim-savcı çalışma evleri" olarak nitelendirdiği ve gizliliğin bulunduğu evlerde yemin ederek sınavlardan önce aldıkları belirlendi. 

Şüphelilerin gittikleri evlerde örgüte bağlılıklarının arttığı, mahremiyet nedeniyle cep telefonlarını evlere getirmelerinin yasaklandığı, giriş ve çıkışlarda özel tedbirler alındığı tespit edildi.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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