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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sanal ortamda suç içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 2 bin 754 kişinin tutuklandığı bildirildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:52
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sanal ortamda suç içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 2 bin 754 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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