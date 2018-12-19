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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sanal ortamda suç içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 2 bin 754 kişinin tutuklandığı bildirildi.
19 Aralık 2018 Çarşamba 14:52
Günün Özeti
Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:52
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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