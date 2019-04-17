FETÖ'den yargılanan sanığa hapis cezası Sivas'ta "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan sanık Oktay Nar ve avukatı katıldı.

Sanık, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.

Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Oktay Nar'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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