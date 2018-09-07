FETÖ'den yargılanan eski rektör İsrafil Kurtcephe serbest bırakıldı
Antalya'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında açılan davada yargılanan Akdeniz Üniversitesi eski rektörü İsrafil Kurtcephe serbest bırakıldı.07 Eylül 2018 Cuma 12:29
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında açılan davada yargılanan eski Akdeniz Üniversitesi rektörü İsrafil Kurtcephe'nin tahliyesine karar verildi.
Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kurtcephe, yakınları ve avukatları katıldı.
Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine hükmetti.
Eski Akdeniz Üniversitesi rektörü tutuklu sanık İsrafil Kurtcephe,12 Kasım 2015'te hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. Sanık, 7 Haziran 2017'de ise "FETÖ'ye üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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