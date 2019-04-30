FETÖ’den yargılanan Kemal Batmaz’ın dava dosyası ayrıldı

15 Temmuz’da gerçekleşen darbe girişiminde Akıncı Üssü’nde bulunduğu belirlenen ve örgütün sivil imamı olduğu iddia edilen Kemal Batmaz‘ın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Kemal Batmaz’ın dosyasının ayrılarak Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ‘Akıncı Üssü Davası’ dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, FETÖ’nün sivil imamı olduğu iddia edilen Kemal Batmaz ile örgütün Hava Kuvvetlerindeki astsubaylarından sorumlu ‘mahrem imamı’ olduğu iddia edilen tutuklu sanık Rüştü Karakaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuklu sanık Gonca Batmaz ve tutuksuz 2 sanık ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti. Sanıkların taleplerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Gonca Batmaz ve Rüştü Karakaya’nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, 15 Temmuz’da gerçekleşen darbe girişiminde Akıncı Üssü’nde bulunduğu belirlenen Kemal Batmaz’ın dosyasının ise ayrılarak Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘Akıncı Üssü Davası’ dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.