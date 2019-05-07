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FETÖ’den yargılanan iş adamlarının davasında mütalaa

FETÖ kapsamında haklarında dava açılan iş adamları Mustafa ve Serdar Seyitoğlu’nun yargılanmasında savcı mütalaasını açıkladı.

07 Mayıs 2019 Salı 16:03
FETÖ’den yargılanan iş adamlarının davasında mütalaa

FETÖ kapsamında haklarında dava açılan iş adamları Mustafa ve Serdar Seyitoğlu’nun yargılanmasında savcı mütalaasını açıkladı.


İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Mustafa ve Serdar Seyitoğlu avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.


Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.


Cumhuriyet savcısının mütalaasında, Mustafa ve Serdar Seyitoğlu’nun akraba oldukları ve sahip oldukları tatlı üzerine firmalar zincirinin birçok şubesi olduğu aktarıldı. Mütalaada sanıkların buradan elde edilen mali kaynak ile FETÖ içerisinde aktif şekilde yer aldıkları da belirtildi.


Mütalaanın devamında soruşturma aşamasında edinilen bilgilere ve tanık beyanlarına göre, sanıklarınşirket çalışanlarını himmet adı altında bağış yapmaya, örgüte ait gazete ve dergilere abone olmaya,kurban bağışı yapmaya ve yardım derneği kisvesi altında faaliyet gösteren ‘Kimse yok mu’ isimli derneğin hesaplarına para yatırmaya zorladıkları belirtildi. Mütalaada ayrıca çalışanların maaşlarından örgüt adına kesintiler yapıldığı, örgütsel toplantılar düzenlendiği ve bu toplantılarda örgüt elebaşına ait videoların izlendiği belirtildi.


Mütalaada yapılan yargılama ve toplanan deliller kapsamında örgüt ile sanıklar arasında organik bağ olduğunun tespitine yer verilereksanıklar Serdar ve Mustafa Seyitoğlu’nun "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaada sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ise suç unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatları istendi.


Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların esasa ilişkin savunmalarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 16:03
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