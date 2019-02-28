FETÖ'den yargılanan eski polise hapis cezası

ANKARA (AA) - 2011 yılında yapılan komiserlik sınav sorularını elde ettiği ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Fatih Çiçek ve avukatı katıldı.

İddia makamının görüşünün alınmasından sonra esasa ilişkin savunma yapan Çiçek, sınav sorularını önceden elde etmediğini iddia ederek, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçunu işlemediğini öne sürdü.

FETÖ üyeliği suçlamasını da kabul etmeyen Fatih Çiçek, beraatını istedi.

Müzakerenin ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, Çiçek'in, sınav sorularının önceden ele geçirilmesi suçlamasına yönelik delil yetersizliğinden beraatına, FETÖ üyeliği suçlamasından ise mevcut deliller doğrultusunda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildiğini bildirdi.

Sanık Çiçek'in, Emniyet Genel Müdürlüğünce FETÖ'nün mahrem yapısına ilişkin hazırlanan raporda "B5" olarak kodlandığı, bunun, "FETÖ mensubiyeti, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan örgüt üyeleri"ni ifade ettiği öğrenildi.