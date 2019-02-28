0553 313 94 23

FETÖ'den yargılanan eski polise hapis cezası

2011'de yapılan komiserlik sınav sorularını elde ettiği ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

28 Şubat 2019 Perşembe 18:21
FETÖ'den yargılanan eski polise hapis cezası

ANKARA (AA) - 2011 yılında yapılan komiserlik sınav sorularını elde ettiği ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Fatih Çiçek ve avukatı katıldı.

İddia makamının görüşünün alınmasından sonra esasa ilişkin savunma yapan Çiçek, sınav sorularını önceden elde etmediğini iddia ederek, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçunu işlemediğini öne sürdü.

FETÖ üyeliği suçlamasını da kabul etmeyen Fatih Çiçek, beraatını istedi.

Müzakerenin ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, Çiçek'in, sınav sorularının önceden ele geçirilmesi suçlamasına yönelik delil yetersizliğinden beraatına, FETÖ üyeliği suçlamasından ise mevcut deliller doğrultusunda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildiğini bildirdi.

Sanık Çiçek'in, Emniyet Genel Müdürlüğünce FETÖ'nün mahrem yapısına ilişkin hazırlanan raporda "B5" olarak kodlandığı, bunun, "FETÖ mensubiyeti, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan örgüt üyeleri"ni ifade ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:21
  1. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alaeddin Kaya'nın yakınlarının mal varlığına el konuldu
    1. Alaeddin Kaya'nın yakınlarının mal..
    2. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan..
    3. Çorlu tren kazasında makinistler, tren..
    4. Liseli araştırmacılar ödüllendirildi
    5. Şampiyon sporculardan Başkan Ay’a..
    6. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
    7. Akçakoca’da toprağı koru iklimi koru..
    8. Sosyal medya devi Facebook, merakla..
    9. Mersin’deki kanlı soyguna ilişkin 1..
    10. "iddaa"da yeni dönem
    11. Kulüp satın alan Talisca, annesini..
    12. İngiliz kabinesinde Brexit istifası
    13. Bakan Pakdemirli Düzce'de
    14. Trabzonspor'dan 30 milyon liralık..
    15. Bakan Selçuk'un Giresun ziyareti
    16. Türk ve Rus diplomatlardan fotoğraf..
    17. Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili flaş..
    18. Ambulans uçak böbrek hastası için..
    19. Bakan Gül'den 14 öğretmeni gözaltına..
    20. Şiddetli kar nedeniyle 2 ilde eğitime..
    21. "Osmanlı'ya saygı, eserlerini dünyaya..
    22. GÜNCELLEME 2 - "Mavi Vatan 2019..
    23. Esas 17 Burda AVM MarCom Awards’dan..
    24. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile..
    25. Böyle dolandırıcılık görülmedi! Cep..
    26. Mardin’de yöresel simgeler tasarımlara..
    27. "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz"..
    28. Moody's'in 2019-2020 Makro Ekonomik..
    29. Veysel Eroğlu: “Zeybekci İzmir için..
    30. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar