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FETÖ üyeliğinden yargılanan eski öğretmene hapis cezası!

Karabük'te FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan eski öğretmen, mahkeme tarafından 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:38
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski öğretmene hapis cezası!

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sedat K. ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık ise suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı isnat edilen suçtan 7 yıl 6 ay hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:38
  1. Karabük
  2. FETÖ davası
  3. FETÖ'cü eski öğretmen
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