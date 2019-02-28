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FETÖ'den yargılanan eski başsavcıya hapis

FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan eski Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Temizel, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

28 Şubat 2019 Perşembe 17:11
FETÖ'den yargılanan eski başsavcıya hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan eski Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Temizel, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Temizel ile avukatı katıldı.

İddia makamının görüşünün alınmasından sonra diyecekleri sorulan Temizel, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ederek mahkeme heyetinden beraatini istedi.

Yapılan müzakerenin ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, mevcut deliller doğrultusunda eski başsavcı Temizel'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini bildirdi.

Temizel'in, darbe girişiminden sonra FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine (YARSAV) üye olduğu ve ByLock kullanıcısı örgüt üyelerinin yazışmalarında da adının, "Yavuz Temizel abi" olarak geçtiği öğrenildi.

Tanık olarak dinlenen FETÖ itirafçıları da Temizel'in "sohbet" adı verilen örgüt toplantılarına katıldığını dile getirmişti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:11
  1. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Başsavcı Yavuz Temizel
  3. FETÖ
  4. hapis cezası

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