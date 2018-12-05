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FETÖ'den yargılanan belediye başkanı Alıcık beraat etti

FETÖ soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık beraat etti- Alıcık: "Sağ olsun yüce Türk adaleti gerekli kararı verdi. Biz tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan ilkesinden asla ayrılmadık, ayrılmayacağız da"

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:23
FETÖ'den yargılanan belediye başkanı Alıcık beraat etti

AYDIN (AA) - Aydın'da yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılanan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık beraat etti.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Haluk Alıcık ve avukatları katıldı.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ile İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ve sanık yakınları Alıcık'a destek amaçlı duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada iddia makamı, mütalaasını açıkladı.

Sanık hakkında yürütülen soruşturmada örgüt üyeliğini ispatlayacak yeterli delil bulunamadığı, örgütteki hiyerarşik yapısının tespit edilemediği, tanık anlatımlarının soyut ve çelişkili olduğu dikkate alınarak "silahlı terör örgütü üyeliği" suç unsurlarının oluşmadığına dikkati çeken iddia makamı, sanık hakkındaki Bank Asya raporları ve hesap hareketleri dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasına ilişkin söz alan Alıcık, "Benim hiçbir zaman terör örgütüyle ilişkim olmadı. Ben her zaman vatan millet sevdalısı bir insan oldum. Eğer bu bankayla iş yapacak olsaydım, koskoca belediye bütçesini yönetiyoruz. O zaman tüm işlemlerini bu banka üzerinden yaptırırdık. Dediğim gibi benim bu örgütle bağımın olması söz konusu olamaz. Ben beraatımı talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Sanık ve avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "suç unsuru oluşmadığından" sanığın beraatına karar verdi.

- "Türk adaleti kararını verdi"

Davanın sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Alıcık, "Biz kendimizden eminiz, bizim hayatımızda terör örgütüyle işimiz olmaz. Biz Türk milliyetçisi ve ülkücüyüz. Biz 14 yaşında bu harekete gönül vermiş insanlarız. Zaten burada hakim karşısında olmak, sizin karşınıza çıkmak bize zül verdi. Sağ olsun yüce Türk adaleti gerekli kararı verdi. Biz tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan ilkesinden asla ayrılmadık, ayrılmayacağız da. Bu şekilde şerefsizce itham edilmektense ölmeyi tercih edecek kadar vatanını ve milletini seven bir kardeşinizim. Allah'a şükür şu an itibarıyla suçsuzluğumuz ispatlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ise kararın kendileri için sürpriz olmadığını belirterek, "Biz her zaman başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Biz bundan sonra önümüze bakacağız. Önce de dediğim gibi aslanlar gibi geldik, aslanlar gibi çıktık." diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:23
  1. dava
  2. Duruşma
  3. FETÖ
  4. karar
  5. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık

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