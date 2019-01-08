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FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi

08 Ocak 2019 Salı 14:20
FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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