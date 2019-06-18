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FETÖ’den yargılanan Baba Kanter: “Enes ile görüşür onu bu bataklıktan çıkartırım”

NBA’da oynayan Enes Kanter’in babası Mehmet Kanter Tekirdağ’da çıkarıldığı mahkemede oğlu Enes Kanteri bu bataklıktan kurtarmak istediğini ve bu nedenle yurt dışı yasağının kaldırılması talebinde bulundu.

18 Haziran 2019 Salı 16:45
FETÖ’den yargılanan Baba Kanter: “Enes ile görüşür onu bu bataklıktan çıkartırım”

NBA’da oynayan Enes Kanter’in babası Mehmet Kanter Tekirdağ’da çıkarıldığı mahkemede oğlu Enes Kanteri bu bataklıktan kurtarmak istediğini ve bu nedenle yurt dışı yasağının kaldırılması talebinde bulundu.


2017 Haziran ayında Namık Kemal Üniversitesi’ne yönelik FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda İstanbul’da gözaltına alınıp Tekirdağ’a getirilen NBA’da oynayan FETÖ’cü Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter’in emniyetteki işlemleri tamamlanarak Tekirdağ Adliyesine sevk edilmişti. Kanter, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Prof. Dr. Mehmet Kanter ve avukatı hazır bulundu. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 47 sayfalık iddianamede, sanık Mehmet Kanter’in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



“Enes ile görüşür onu bu bataklıktan çıkartırım”


Mahkemede savunmasını yapan baba Kanter daha önce reddettiği oğlu NBA oyuncu Enes Kanter’i bu bataklıktan kurtarmak için konulan yurt dışı yasağının kaldırılması talebinde bulunarak, "Benim Tekirdağ’la hiç bir ilişkim yok. Medeniyet Üniversitesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi birlikte yüksek lisans programı yapmaktaydılar. Ben de bu çerçevede jüri başkanlığı yaptım. Sonra da üniversiteme geri dönüş yaptım. Ne genel sekreteri tanırım ne de rektörü tanırım. Yüksek lisansa alınan öğrencileri de tanımıyorum. Oğlumun dışında beni bu örgütle ilişkilendirecek başka hiç bir durumum yok. Bunlarla hiç bir bağlantım yok. Ben kendi halinde çalışmalarını yapan bir akademisyenim. Çalıştığım Trakya Üniversitesi’nde her yıl birincilik ödülü aldım. Yaptığım çalışmalar ortada. Neredeyse Aziz Sancar’la kafa kafaya yarışacak seviyede bir akademisyenim.Yurt dışı yasağımın kalkmasını talep ediyorum. Eğer yasağım kalkarsa her ne kadar reddetsem de gider oğlum Enes ile görüşür onu bu bataklıktan çıkartırım" dedi.



“Oğlumun omzu çıktığında FETÖ mensupları onun yanına gitmiş”


Mahkemede savunmasını yapan Mehmet Kanter, "2005 - 2012 yılları arasında Trakya Üniversitesi’nde görev yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kesinlikle ben FETÖ’’nün içinde bulunmadım. Enes NBA’ye seçildiğinde çok mutluluk yaşadım. 2013 yılından oğlumun omzu çıktığında FETÖ mensupları onun yanına gitmiş. Hastanede çorba vermiş ve ilgilenmişler. Sonra ona demişler ki ’senin burada kimse yok biz sana sahip çıkarız” ifadelerini kullandı.


Duruşma sonucunda mahkeme heyeti Kanter’in yurt dışıyasağının devamına karar vererek duruşmayı 10 Ekim’ erteledi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:45
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