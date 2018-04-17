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FETÖ'den yargılanan albaylara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muş eski Jandarma Komutanı Albay Osman Nuri Çevik ve Muş 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı eski Komutanı Kurmay Albay İsmail Işık'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

17 Nisan 2018 Salı 15:30
FETÖ'den yargılanan albaylara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Van'da tutuklu bulunan İsmail Işık ile Eskişehir'de tutuklu bulunan Osman Nuri Çevik, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Mahkeme başkanı, İsmail Işık ve Osman Nuri Çevik'e 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzenin yerine başka bir düzeni getirmeye teşebbüs' suçlamalarından her birine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:30
  1. Van
  2. Muş
  3. Eskişehir
  4. Fetullahçı Terör Örgütü

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