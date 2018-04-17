FETÖ'den yargılanan albaylara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Van'da tutuklu bulunan İsmail Işık ile Eskişehir'de tutuklu bulunan Osman Nuri Çevik, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Mahkeme başkanı, İsmail Işık ve Osman Nuri Çevik'e 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzenin yerine başka bir düzeni getirmeye teşebbüs' suçlamalarından her birine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.