Mehmet Altan tahliye mi edildi? Son dakika Mehmet Altan gelişmesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdiğini duyurdu. Peki tahliyesine karar verilen Mehmet Altan kimdir? İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan müebbet hapis cezası alan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi.

MEHMET ALTAN FETÖ DARBESİNDEN BİR GÜN ÖNCE BAKIN NE DEMİŞTİ

Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilacak, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce terör örgütü FETÖ’nün yayın organı Can Erzincan TV’de Özgür Düşünce programında alenen darbenin haberi vermişti.

MEHMET ALTAN’DAN DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI

15 Temmuz hain darbe girişiminden bir gün önce yani 14 Temmuz'da “Özgür düşünce” programda konuşan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak FETÖ darbesine yönelik kan donduran açıklamalarda bulunmuştu. Darbe çığırtkanlığını yapan Mehmet Altan, TSK’yı kast ederek “Onun ne zaman yüzünü çıkaracağı, nasıl çıkacağı belli değil” demişti. Mehmet Altan yine o programda Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümette yer alan isimlerin yargılanacağı imasında bulunmuştu.

MEHMET ALTAN KİMDİR?

Çetin Altan’ın oğlu ve Ahmet Altan’ın kardeşidir. 1953 senesinde, Ankara’da dünyaya gelmiştir.

Liseyi Saint Joseph Fransız Lisesi’nde okuyan Mehmet Altan, Yüksek Öğrenimi sırasında özel sektörde ve Türk Haber Ajansı’nda görev aldı. 1979 yılında doktora yapmak için Fransa’ya gitti. Paris I. Pantheon Sorbonne Üniversitesi’nde, Türkiye-IMF ilişkilerini inceleyen çalışmasıyla 1980 yılında uzman olan Altan, Türkiye’nin ABD ve SSCB ile ilişkilerini inceleyen teziyle de iktisat doktoru oldu.

Cumhuriyet Gazetesi’nde Paris muhabiri olarak görev aldı.

1985 yılında Paris’te iken yazdığı denemeleri Kanatlı Karınca adlı kitabında toplanmıştır. Kanatlı Karınca kitabı Akademi Kitabevi Deneme Ödülü almıştır.

Mehmet Altan, ağabeyi Ahmet Altan ile katıldıkları bir TV programında 15 Temmuz darbesini önceden haber verdikleri gerekçesiyle tartışma konusu olmuştu.

Mehmet Altan ağabeyi Ahmet Altan ile birlikte FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve son mahkemede tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir.