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FETÖ'den tutuklanan polis müdürü, oğluna atış talimi yaptırmış

FETÖ/PDY soruşturmasından tutuklanan eski polis müdürü M.B'nin bir dönem görev yaptığı Tokat'ta özel harekat polislerinin kullandığı silahlarla genç yaştaki oğluna atış talimi yaptırdığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:41
FETÖ'den tutuklanan polis müdürü, oğluna atış talimi yaptırmış

TOKAT (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan bir eski polis müdürünün Tokat'ta görevliyken oğluna özel harekat polislerinin kullandığı silahlarla atış talimi yaptırdığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli eski asayiş şube müdürü ve emniyet müdür yardımcısı M.B'nin, görevi sırasında, Bedestenlioğlu Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne ait atış poligonunda genç yaşlardaki oğlu B.B'ye özel harekat polislerinin kullandığı silahlarla atış yaptırdığına dair görüntüler tespit edildi.

Görüntülerde, B.B'nin özel harekat polislerinin kullandığı silahlarla atış yapması yer alıyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:41
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