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FETÖ'nün futbol yapılanması! Eski kaleci tahliye oldu

Terör örgütü FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen davada eski kaleci Ömer Çatkıç tahliye edildi.

16 Ekim 2018 Salı 16:32
FETÖ'nün futbol yapılanması! Eski kaleci tahliye oldu

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç'ın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanıklar Ömer Çatkıç ve Zafer Biryol ile tutuksuz sanıklar Uğur Boral, Bekir İrtegün, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün savunması alındı.

Tutuklu sanıklar tahliye, tutuksuz sanıklar da beraat ve adli kontrollerin kaldırılması talebinde bulundu.

Davaya ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, sanık Ömer Çatkıç'ın, mevcut delil durumu ve istenen ceza miktarı göz önüne alınarak tahliyesine, Zafer Biryol'un bu halinin devamına karar verilmesini istedi. Savcı, ayrıca tutuklu sanıklar hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının da devamını talep etti.

Zafer Biryol'un tutukluluk hali devam edecek

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç'ın savunmasının alınmasını ve samimi beyanlarını dikkate alarak tahliyesine, diğer tutuklu sanık Zafer Biryol'un bu halinin devamına karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanıklar Uğur Boral, Bekir İrtegün, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:32
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. futbol yapılanması

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