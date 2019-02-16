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FETÖ’den tutuklanan kişi sayısı 10’a yükseldi

Adıyaman’da Ankara merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonu sonrası adliyeye sevk edilen 16 kişiden 10’u tutuklandı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:51
FETÖ’den tutuklanan kişi sayısı 10’a yükseldi

Adıyaman’da Ankara merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonu sonrası adliyeye sevk edilen 16 kişiden 10’u tutuklandı.


2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularını sızdırdığı iddiasıyla ilgili 2 sivil sorumlu, 1’i aktif görevde olan 14 komiser yardımcısı olmak üzere 16 kişi gözaltına alınmıştı.


Adıyaman’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sorgulamalarının ardından önceki gün adli makamlara 11 kişi adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 6’sı adli makamlar tarafından tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyette sorgulamaları süren diğer 5 kişide bir gün sonra adliyeye sevk edildi. Bu şahıslardan da 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son yapılan operasyonda 1’i sivil, 9’u eski komiser yardımcısı olmak üzere 10 kişi tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:51
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