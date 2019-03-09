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FETÖ'den militanlarına takım elbisede 'renk' talimatı

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ'nün takım elbisede 'renk' talimatı verdiği ortaya çıktı.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:39
FETÖ'den militanlarına takım elbisede 'renk' talimatı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Yargıtay ve Danıştay'a seçilmesi kararlaştırılan üyelerine, seçimlerden önce düzenlenen bölgesel toplantılarda yeni görevlerini tebliğ ettiği, kıyafete, davranışlara dikkat edilmesi, lacivert veya siyah takım elbiseler giyilmesi talimatı verdiği tespit edildi.

Darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde görülen davalarda, örgütün Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSYK) nasıl yapılandığı tek tek ortaya çıkarıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu tarafından bir davada sunulan mütalaada, örgütün Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimlerinden önceki talimatlarına ilişkin tespitlerde bulunuldu. Mütalaaya göre, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilecek olan örgüt mensupları, bu görevlerini seçimlerden önce öğrendi.

Örgüt, 2010'da HSYK'da çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine çok sayıda mensubunu yerleştirdi. Söz konusu dönemdeki seçimlerde, örgüt üyesi HSYK üyeleri kendi mensuplarının seçimi için çaba sarf etti.

Örgüte bağlılık dikkate alınarak...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yöneticileri tarafından yapılan çalışmaların ardından, örgüte bağlılık, talimatlara uyma kriterleri de dikkate alınarak, yüksek yargıç yapılacak üyeler belirlendi.

Bu isimler, grup sorumlusu adı verilen yöneticilere aktarıldı. FETÖ'nün Yargıtay ve Danıştay grup sorumluları da bölgesel toplantılar düzenleyerek, kendi mensubu hakim ve savcılarla bir araya geldi. Bu toplantılarda, HSYK'da yüksek yargıç seçimleri yapılmadan, örgüt, seçilecek örgüt mensuplarına yeni görevlerini tebliğ etti.

Davranış ve kıyafet talimatı

FETÖ, dava takibi başta olmak üzere yargılamalarda kendi lehine sonuçlar elde edebilmek amacıyla büyük önem verdiği Yargıtay ve Danıştay'da görev alacak üyelerine, yüksek yargıç cübbesini giymeden önce çeşitli talimatlar vermeyi de ihmal etmedi.

FETÖ yöneticileri, örgüt üyelerinin Yargıtay ve Danıştay'da göreve başlanmasının ardından kıyafetlerin düzgünlüğüne dikkat etmesi, özellikle lacivert veya siyah takım elbiseler giymesini istedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:39
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. Yargıtay 9. Ceza Dairesi
  3. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
  4. Yargıtay
  5. Danıştay
  6. Anayasa Mahkemesi

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