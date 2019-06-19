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FETÖ’den meslekten ihraç edilen öğretmen tutuklandı

Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilen eski öğretmen tutuklandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:13
FETÖ’den meslekten ihraç edilen öğretmen tutuklandı

Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilen eski öğretmen tutuklandı.


Niğde’de FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde daha önceden meslekten ihraç edilen eski öğretmen F.Ö. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.Ö. ifadesinin ardından Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:13
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