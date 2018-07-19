FETÖ'den Mehmet Görmez'e tehdit: Bu atama yapılırsa cemaatimizi karşınızda bulursunuz

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Habertürk'te Didem Arslan'ın moderatörlüğünde gazeteciler Nihal Bengisu Karaca, Ferhat Ünlü ve Nedim Şener'in sorularını cevapladı.

Mehmet Görmez, "Mustafa Özcan telefonla beni aradı. 'Sabahleyin görüşmek istiyorum mümkün müdür' dedi. 'Buyrun gelin' dedim. 'Büyüğümüz sizin yanlış bir atama yapacağınızı duymuş, lütfen onu yapmayın.' 'Ne ataması' dedim. 'Kemalettin Özdemir.' 'Bu nasıl oluyor siz beni dinliyor musunuz? Benim 6'da yaptığım görüşmeyi nasıl öğreniyor' dedim. 'Biz biliriz' dedi. Çıkarken 'Böyle bir atama olursa cemaatimizi karşınızda görürsünüz' dedi." ifadelerinde bulundu.