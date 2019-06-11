FETÖ’den mahkumiyetleri kesinleşen 3 şahıs tutuklandı Isparta’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) kapsamında mahkumiyetleri kesinleşen 3 kişi tutuklandı.

Isparta’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) kapsamında mahkumiyetleri kesinleşen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ‘FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında haklarında mahkumiyet kararı kesinleşen ve 2 yıl 1’er ay hapis cezası alan Nuri P., Nuri S. ve İbrahim Ç. cezalarını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.

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